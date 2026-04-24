Uruguay pide fortalecer la diplomacia para la paz en un contexto de aumento de conflictos

Así lo indica un comunicado emitido por la Cancillería en el marco del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, en el que el país suramericano también reafirmó su vocación "por un orden internacional basado en reglas" y por la existencia de "solución pacífica de las controversias".

"En un contexto marcado por el escalamiento de los conflictos y la creciente militarización, fortalecer la diplomacia para la paz es una necesidad imperiosa en el esfuerzo colectivo por prevenir las guerras y construir sociedades más pacíficas y justas", apunta el documento.

En ese sentido, añade que el multilateralismo ha sido históricamente un pilar de la política exterior uruguaya y que el país "ha apoyado, de manera coherente y continua, el fortalecimiento de un sistema internacional basado en normas comunes como fundamento de la paz".

"En este día, Uruguay hace un llamado a la comunidad internacional a renovar la confianza en el multilateralismo y a reafirmar el compromiso con una diplomacia al servicio de los pueblos", dice el texto.

El Gobierno remarca allí que dicho compromiso "se expresa, en la participación activa en las misiones de paz de las Naciones Unidas, en su apoyo a los mecanismos de mediación y diplomacia preventiva, y en su disposición permanente a contribuir con el diálogo y la cooperación internacional".

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Añade que Uruguay lo promueve en las tres presidencias de foros regionales y del sur global que actualmente ejerce: la del Consenso de Brasilia, la del G77 + China y la de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).