Zelenski viajará a Arabia Saudi y a Azerbaiyán para abordar cooperación en defensa

La víspera el presidente ucraniano había escrito en X que su país "está ahora trabajando activamente con los países de Oriente Medio y el Golfo" y "preparando la cooperación con el Cáucaso" y subrayó en este contexto que Kiev "no sólo ofrece drones, sino un sistema de defensa concreto".

"Por ejemplo, los Estados árabes tienen fuertes sistemas de defensa contra misiles y les ayudamos a instalar protección contra drones Shahed y en el mar", explicó.

Zelenski, que ya estuvo en marzo en Arabia Saudí, dijo este mes que Ucrania ha conseguido contratos sobre drones por un periodo de diez años con ese país, así como con Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar.

"Hemos acordado contratos a 10 años con tres países clave: Arabia Saudí, Emiratos y Catar. Ya hemos recibido solicitudes de once países de Oriente Medio y el Golfo, y estamos mirando gradualmente hacia el Cáucaso", escribió entonces en su cuenta de Telegram.

"Este acuerdo de drones incluye al menos 10 contratos diferentes para la exportación de armamento ucraniano", agregó el mandatario y apuntó que el contrato contempla la coproducción, con líneas de fabricación tanto en Ucrania como "en otros Estados".

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En el contexto de la guerra en Oriente Medio, Ucrania ha enviado a los países del Golfo a especialistas en el manejo de drones para apoyar la defensa de esos Estados ante los ataques iraníes, lanzados en represalia por la ofensiva de EE. UU. e Israel.