Capturan al tercero al mando de la mayor organización criminal de Ecuador

El sujeto, conocido con el alias de 'Maldito árabe', fue capturado en la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, durante una operación estratégica de control de armas, municiones y explosivos.

El capturado es "considerado objetivo de alto valor, ocupando el tercer puesto dentro de esta organización criminal", señaló el Ministerio en referencia a 'Los Lobos'.

Anotó que el sujeto es requerido por la justicia al figurar como uno de los "principales actores en delitos graves como extorsión y sicariato" (asesinato por encargo).

La operación la ejecutó el Ejército ecuatoriano en la localidad de Bajo Alto, en el municipio El Guabo, provincia de El Oro.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, entre ellas 'los Lobos', a las que pasó a llamar "terroristas".

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Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.