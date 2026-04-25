Condenan a 50 años de cárcel a exmilitar y expolicías colombianos por crimen de campesino

La decisión judicial también cobija a un civil, hallado responsable junto con los exuniformados, tras la revocatoria de un fallo absolutorio de primera instancia, a partir de un recurso de apelación presentado por el ente acusador.

Los condenados son el suboficial en retiro del Ejército Carlos Hernán Rodríguez Vera, el subteniente (r) Andrés Felipe Vera Escobar, el subintendente (r) Juan Pablo Ocampo Cardona, el patrullero (r) Nelson Humberto Murillo Morales, adscritos en su momento a la estación de Policía de Pitalito, Huila, y el civil Gilberto Sevilla Marín, alias Morocho.

El Tribunal los declaró responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y homicidio.

Los hechos ocurrieron el 29 de enero de 2009, cuando unidades de la Policía detuvieron una camioneta en la que se movilizaban dos hombres y dos menores de edad, según la investigación.

Posteriormente, dos hombres que se identificaron como integrantes del Ejército asumieron el control del procedimiento.

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Los uniformados retuvieron a uno de los ocupantes del vehículo, a quien señalaron sin pruebas de ser colaborador de un grupo armado ilegal con presencia en la región, lo obligaron a subir a otro automotor y lo trasladaron a un lugar desconocido.

Días después, el cuerpo de la víctima fue hallado en el río Magdalena, en jurisdicción del municipio de Oporapa, también en el departamento de Huila.

En Colombia, las condenas de la Justicia ordinaria contra exintegrantes de la fuerza pública por violaciones a los derechos humanos pueden alcanzar varias décadas de prisión.

En tanto, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras el acuerdo con la antigua guerrilla de las FARC, se contemplan sanciones propias de entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad para quienes reconozcan responsabilidad y aporten verdad, incluidos militares y exmilitares que se sometan a dicho órgano judicial.