El dron caído en Rumanía es modelo nuevo fabricado en Rusia, según Bucarest

Dos aviones Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea Británica despegaron a las 02:00 hora local de hoy (23.00 GMT del viernes) desde la Base Aérea de Fetesti, a 140 kilómetros de Bucarest, después de que los radares del ejército rumano detectaran drones volando cerca del espacio aéreo del país balcánico que pertenecían a un ataque ruso contra la vecina Ucrania.

Según precisó a EFE un portavoz del Ministerio de Defensa, un dron que fue derribado por las fuerzas ucranianas se derrumbó en Rumanía y algunos fragmentos cayeron en la ciudad de Galati, en el sureste del país, cerca de la frontera con Ucrania, causando daños materiales en un edificio anexo a una vivienda y un poste de electricidad, sin víctimas.

De acuerdo a Miruta, los primeros análisis de los fragmentos recuperados revelan que el artefacto es de fabricación rusa.

“Según el motor y sus características, se trata de un dron Geran 2, un modelo fabricado en Rusia, que voló a baja altitud durante aproximadamente 4 minutos, recorriendo una distancia de 15 kilómetros en el espacio aéreo rumano”, explicó el ministro en redes sociales.

Añadió que el Estado Mayor está analizando una posible reorganización de los dispositivos de vigilancia y defensa en la zona fronteriza con Ucrania, si bien advirtió de que "ningún ejército del mundo puede interceptar los restos de drones resultantes de ataques masivos, llevados a cabo en cualquier tipo de terreno y a baja altitud".

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Rumanía, miembro de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea, comparte una frontera de 650 kilómetros con Ucrania y si bien ha registrado varias violaciones de su espacio aéreo durante las ofensivas de Moscú desde que se inició la invasión rusa en febrero de 2022, esta es la primera vez que sufre un impacto en una zona residencial con daños materiales.

Además, se encontró una posible carga explosiva, razón por la que las autoridades procedieron a evacuar a la población en un radio de 200 metros.

El incidente supone "un nuevo desafío para la seguridad y la estabilidad regional en la zona del mar Negro, así como para la seguridad colectiva de la OTAN", resaltó el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado.