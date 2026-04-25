Francia y Grecia refuerzan su alianza estratégica con cláusula de asistencia militar mutua

"La alianza entre nuestros dos países, que hoy se ve reforzada, refuerza también a toda Europa", señaló el presidente francés, Emmanuel Macron, en una rueda de prensa con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, tras la firma de los acuerdos.

Según el mandatario, con la cooperación estratégica en defensa entre Grecia y su país ambas naciones quieren "inspirar al resto de Europa" a tomar iniciativas similares con el fin de "fortalecer el pilar europeo de la OTAN".

Esta alianza que empezó en 2021 con la firma del primer acuerdo en París ha despertado fuertes recelos en Turquía, país que mantiene un contencioso con Grecia por la delimitación de las zonas económicas exclusivas (ZEE) en el Mediterráneo oriental.

"La cláusula (de asistencia militar mutua bilateral) es innegociable. No hay lugar a ninguna duda sobre ella. Y me dirijo hacia todos los contendientes o los potenciales contendientes y enemigos", acentuó Macron.

El mandatario francés recalcó que Europa debe seguir equipándose y fortalecer la innovación y producción de equipamiento militar dentro de Europa, tomando como ejemplo la relación estratégica greco-francesa que incluye la cooperación entre las industrias de defensa de ambos países.

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Al preceder todos los "últimos acontecimientos" en Oriente Medio, esta cooperación en seguridad ha demostrado ser "proactiva" y "oportuna", destacó por su parte Mitsotakis.

El líder griego recalcó que la renovación del acuerdo "refuerza y protege las fronteras griegas y europeas".

Ambos mandatarios coincidieron en que la cooperación bilateral ha creado programas comunes y coproducción de material militar, interoperabilidad entre las fragatas de la Armada francesa y helena, y prácticas idénticas que permiten una operación más rápida y eficaz sobre el terreno.

En cuanto a la guerra en Irán y sus consecuencias, Macron insistió en la necesidad de normalizar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

"Estamos reforzando una política que fortalece la negociación para que se reabra el estrecho de Ormuz", señaló.

En 2021, Grecia firmó un acuerdo con Francia para comprar 18 cazas franceses ‘Rafale’ por valor de 2.500 millones de euros, y al año siguiente pactó con las empresas de defensa francesas Naval Group y MBDA France la adquisición de cuatro fragatas FDI HN por un valor de total de 3.900 millones de euros.

Además del acuerdo que refuerza la existente cooperación en defensa, las delegaciones de ambos países firmaron este sábado otros ocho acuerdos para reforzar la cooperación bilateral en los ámbitos de migración, economía, cultura, educación, y formación profesional.