La Guardia Costera de Somalia monitorea el posible secuestro de un petrolero por piratas

En un comunicado remitido a EFE, la Guardia Costera señaló que recibió información sobre "un posible incidente de seguridad marítima" que involucra al petrolero Honour 25, que "supuestamente opera bajo bandera de Palaos", frente a la costa de Hafun, en el estado semiautónomo de Puntlandia (norte).

El coronel Bashir Kassim, comandante de la Guardia Costera con sede en Mogadiscio, indicó que se están coordinando con la Policía marítima regional de Puntlandia y socios internacionales en relación con este asunto.

"Informes preliminares y no confirmados, recibidos (...) el 21 de abril de 2026 indican que varias embarcaciones pequeñas se acercaron al buque, con indicios de un posible intento de abordaje. Se informa que algunos miembros de la tripulación tomaron medidas de precaución y se trasladaron a una zona segura a bordo", señaló la nota.

"Por el momento, la información no ha sido verificada y su fiabilidad es baja, ya que aún no se ha establecido comunicación directa con el buque", aclaró a EFE el coronel.

Medios locales, que citaron como fuente a funcionarios de seguridad de Puntlandia, indicaron que piratas somalíes habrían secuestrado el petrolero, que transportaba 18.500 barriles de combustible y 17 tripulantes.

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El buque, según esas fuentes, habría sido abordado el pasado miércoles por la noche por al menos seis hombres armados a unas 30 millas náuticas (unos 55,5 kilómetros) de la costa.

El barco cisterna, que se dirigía a Mogadiscio, se encontraría ahora anclado cerca de la costa, entre las localidades pesqueras de Hafun y Bander Beyla.

De acuerdo con esas fuentes de Puntalandia, la tripulación estaría compuesta por diez pakistaníes, cuatro indonesios, un indio, un ceilandés y un birmano.

La piratería frente a las costas somalíes había disminuido significativamente durante la última década gracias a las patrullas internacionales y a la mejora de las medidas de seguridad.

Sin embargo, en los últimos años han resurgido los ataques, a menudo dirigidos contra buques pesqueros y mercantes, lo que suscita temores a una reaparición del problema en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El pasado día 7, la Operación Atalanta, una fuerza naval europea que desde 2008 está desplegada en el océano Índico occidental para proteger el tráfico marítimo de la piratería, informó de la liberación de un barco pesquero iraní secuestrado este 24 de marzo.

Los piratas habían capturado el pesquero Alwaseemi, de bandera iraní, a 400 millas náuticas (643 kilómetros) al este de Mogadiscio, pero lo abandonaron el 5 de abril, tras la presión que ejerció sobre ellos la fuerza naval europea de la Operación Atalanta, en una misión en la que se priorizó la seguridad de los rehenes.

La Operación Atalanta tiene su cuartel general en la Base Naval de Rota (Cádiz, sur de España).