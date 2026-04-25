Mahmud Abás tras votar: Creemos en la democracia y merecemos un Estado independiente

"Decimos al mundo que somos democráticos, creemos en la democracia y el pluralismo, y merecemos un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital", dijo Abás después de votar en un colegio de la localidad de Al Bireh, contigua a Ramala, según sus declaraciones recogidas por la agencia oficial palestina, Wafa.

Abás, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en Cisjordania, se mostró complacido de que las elecciones se celebren "a pesar de todas las dificultades".

"Estamos decididos a celebrar las elecciones según lo previsto, a pesar de todo", indicó para añadir que el próximo mes se celebrarán las elecciones dentro del partido Fatah, que controla la ANP, y dentro de este año los comicios al Consejo Nacional Palestino, órgano de la Organización para la Liberación de Palestina.

Abás se refirió asimismo a las elecciones que se celebran en el municipio de Deir al Balah de la Franja de Gaza, las primeras en veinte años en este enclave palestino devastado por la ofensiva israelí.

Según Wafa, Abás dijo que Gaza es parte integral del Estado de Palestina y señaló que la celebración de elecciones en Deir al Balah busca "fortalecer la unidad entre las diferentes partes del país, con la esperanza de celebrar elecciones más amplias en Gaza una vez que la situación se estabilice".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las elecciones en Cisjordania se producen en un contexto de recrudecimiento sin precedentes de los ataques de colonos y de las fuerzas israelíes, así como de expansión de los asentamientos israelíes ilegales en este territorio ocupado por Israel.

Las últimas elecciones presidenciales y legislativas en Gaza y Cisjordania fueron en 2005 y 2006, respectivamente. En 2021, Abás convocó elecciones presidenciales y legislativas, pero las suspendió alegando la negativa de Israel de permitir votar a los palestinos de Jerusalén Este (ocupado por Israel).