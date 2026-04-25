Pakistán tiene esperanza para nuevas negociaciones entre Irán y EE.UU "en un día o dos"

Así lo indicó a EFE una fuente diplomática que habló bajo condición de anonimato para evaluar el viaje de Araqchí, quien se reunió con las altas autoridades militares y políticas del país para tratar las negociaciones, pero que se marchó sin esperar la llegada de los representantes estadounidenses enviados por el presidente Donald Trump.

"La visita ha sido productiva, y ha habido algún progreso en el sentido de que Irán y los EE.UU mantengan una segunda ronda de negociaciones en Islamabad en los próximos uno o dos días", dijo la fuente.

Según señaló el diplomático, la delegación iraní partió rumbo a Mascate y Moscú "para más consultas antes de la segunda ronda de negociaciones en persona entre Estados Unidos e Irán".

"Pakistán está continuando sus esfuerzos mediadores para resolver el conflicto a través de canales y medios pacíficos", añadió.

Araqchí abandonó este sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de encuentros con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador entre EE.UU e Irán, Asim Munir; con el primer ministro, Shahbaz Sharif; y con el canciller, Muhammad Ishaq Dar, además de otros representantes de el estamento militar y de seguridad paquistaníes.

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Desde un inicio, Araqchí había indicado que su viaje no incluía ningún encuentro con representantes estadounidenses.

El ministro llegó a Islamabad en la noche del viernes, después de un anuncio que levantó muchas expectativas sobre la reanudación de las negociaciones de paz, que se esperaba iban a celebrarse el pasado miércoles pero que quedaron estancadas ante la negativa de Teherán a dialogar con EE.UU si antes no se levantaba el embarco contra los puertos y la navegación comercial iraní impuesto por Washington.

De hecho, el gobierno del presidente Donald Trump anunció ese mismo día que hoy viajarían a Islamabad sus representantes en estas negociaciones, su yerno Jared Kushner y Steve Witkoff, si bien todavía no hay noticias de su partida rumbo a la capital paquistaní.

EE.UU argumentó la víspera que sus enviados iban a viajar a Islamabad después de haber recibido una petición iraní para retomar las negociaciones presenciales y tras haber identificado "algunos avances" por parte de Teherán.

Las autoridades iraníes negaron categóricamente esa apreciación estadounidense y sostuvieron desde el inicio que esa reunión no se iba a producir.

La presencia de Araqchí en Islamabad es en cualquier caso un avance en el contexto de las negociaciones de paz, previstas originalmente para el pasado miércoles pero que quedaron en estado de espera ante la negativa iraní a viajar allí si antes EE.UU no cesaba su bloqueo naval.