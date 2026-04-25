TotalEnergies teme carencia de carburantes en Europa si el bloqueo dura 2-3 meses más

En unas declaraciones emitidas este sábado por el canal BFMTV, Pouyanné subraya que "ya hemos absorbido todo los excedentes (de las reservas). Si la situación continúa dos o tres meses más, entraremos en una era de carencia energética como la que ya sufren algunos países asiáticos".

Insiste en que aunque esos problemas de escasez no se han manifestado todavía, "no podemos permitirnos que un 20 % de las reservas de petróleo y de gas estén inaccesibles sin grandes consecuencias".

Una referencia al cierre prácticamente total del estrecho de Ormuz por Irán en respuesta a la guerra desencadenada por Estados Unidos e Israel, que para el responsable ejecutivo de TotalEnergies es la cuestión que hay que resolver y "rápidamente".

Para Pouyanné, dado que no se puede prescindir del petróleo del golfo Pérsico, que es "muy barato", hay que buscar alternativas al estrecho de Ormuz para llevarlo a los mercados de consumo.

"El hecho de que no haya suficientes vías de salida del estrecho de Ormuz es un gran problema", indica antes de apostar por "nuevos oleoductos" que permitan evitar ese cuello de botella.

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Ante el bloqueo de Ormuz, una parte del petróleo del golfo Pérsico está siendo evacuado por los oleoductos existentes, pero que no son suficientes.

Arabia Saudí tiene un oleoducto que lleva el crudo desde algunos de sus pozos hasta su puerto de Yanbu, en el mar Rojo; los Emiratos Árabes Unidos disponen también de otro que sortea el estrecho; y desde Irak, una parte del petróleo sale por un conducto que va desde Kirkuk, en el Kurdistán, y llega al puerto turco de Ceyhan, en el Mediterráneo.