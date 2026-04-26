El partido de Lula propone siete grandes reformas para las elecciones de octubre

"La reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva es decisiva para el futuro de Brasil y para el campo democrático internacional", declaró la formación progresista en el escrito 'Construyendo el futuro: Manifiesto del PT para seguir transformando el país'.

La directiva del PT estaba reunida desde el viernes para sentar las bases del programa que llevará a los comicios de octubre, que se presentan como un nuevo pulso entre el progresismo que encarna Lula y el bolsonarismo, cuyo abanderado hoy es Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro, condenado e inhabilitado por golpismo.

La plataforma que fundó Lula en 1980 ha desarrollado un programa preliminar en torno a tres ejes: la reconstrucción del papel del Estado como inductor del desarrollo, el crecimiento económico mediante la distribución de renta y una transición tecnológica y ambiental guiada por la sostenibilidad y la soberanía nacional.

En este sentido, apuesta por siete reformas "decisivas" sin las cuales -dice- "el proyecto democrático-popular permanecerá bloqueado".

Las reformas propuestas son: política y electoral, tributaria, tecnológica, judicial, administrativa, agraria y otra relacionada con la comunicación para "prohibir los monopolios en el sector".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una de las grandes novedades en ese conjunto de medidas estructurales es la reforma judicial, con la que pretende establecer "mecanismos de autocorrección y el fortalecimiento del Estado de derecho" con el objetivo de promover "la democratización" de los tribunales.

Esta iniciativa, también demanda por los sectores conservadores, ha ganado impulso recientemente a partir de un escándalo financiero que ha salpicado a dos jueces de la Corte Suprema y de las cuestionadas relaciones de algunos magistrados del tribunal con empresarios, abogados y políticos.

"Estas reformas estructurales organizan el núcleo estratégico del proyecto nacional, consolidan el camino que Brasil ya ha comenzado a recorrer" e "implican la continuidad de las políticas públicas en curso", subrayó el PT en el manifiesto, en el que mencionó varias veces al presidente estadounidense, Donald Trump, al que le achaca la actual crisis geopolítica global.

La formación reafirmó así su "compromiso con la construcción de un nuevo proyecto histórico que supere los límites del capitalismo brasileño; combine democracia, desarrollo y soberanía; y devuelva a la política su capacidad de transformar la realidad".

No obstante, las encuestas están empezando a ponerse en contra de Lula, ya que muestran que Flávio Bolsonaro está ligeramente por encima en intención de voto, después de haber recortado la diferencia de hasta diez puntos que tuvo con respecto al líder progresista a finales del año pasado.