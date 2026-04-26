Ministro de Exteriores español inicia gira para reforzar las relaciones con Latinoamérica

Puerto Rico será la primera parada de la gira de Albares, donde además de mantener diversos encuentros institucionales, participará en un foro de inversión con empresarios en la Conferencia de la Universidad Interamericana sobre el español, según informó el Ministerio en un comunicado.

Desde San Juan viajará el martes a Santo Domingo, donde visitará un proyecto de cooperación impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) sobre refuerzo del Sistema Integral de atención y protección a víctimas de violencia de género.

También participará en un encuentro empresarial y mantendrá una reunión con su homólogo, Roberto Álvarez, con quien repasará los trabajos preparatorios de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre, bajo el lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.

La última etapa del viaje se desarrollará el miércoles en México, donde el titular español de Exteriores, en su tercera visita al país, se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

Ambos firmarán el Acta de la Comisión Binacional España-México, "reflejo de la buena salud de las fraternales relaciones existentes entre ambos países", según destacó el Ministerio en el comunicado.

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Albares realizará también una ofrenda floral ante la tumba de Lázaro Cárdenas, presidente de México entre 1934 y 1940 que acogió en el país a miles de exiliados españoles tras la Guerra Civil.

El jefe de la diplomacia española inaugurará, además, la exposición 'La mitad del mundo' y participará en diversos actos en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Cámara de Comercio de España en México y el Museo Nacional de Antropología.

Finalmente, realizará un recorrido por el Consulado en México para repasar los trabajos en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.