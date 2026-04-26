Ministros peruanos deben explicar este lunes ante el Congreso la compra de aviones F-16

Los ministros deberán asistir desde las 15.00 horas (20.00 GMT) del lunes a una reunión de la comisión que preside la legisladora Karol Paredes, del partido derechista Avanza País, según señaló la agenda del Legislativo peruano.

De acuerdo con esa agenda, los ministros fueron convocados para informar sobre "la situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves de combate, para la recuperación de las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú".

Este informe se deberá hacer "en el contexto de las declaraciones efectuadas por el señor presidente" de transición, José María Balcázar, quien el pasado 17 de abril afirmó en una entrevista radial que prefería que la compra de los aviones, con una inversión de 3.500 millones de dólares, sea decidida por el gobierno que asumirá funciones el 28 de julio próximo.

La posición del mandatario abrió una nueva crisis de gobierno en Perú, luego de que los entonces ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, Carlos Díaz y Hugo de Zela, respectivamente, presentaran su renuncia tras asegurar que el contrato ya había sido firmado.

En medio de esas versiones contradictorias, el primer ministro Arroyo confirmó que el Gobierno adquirió la flota de los aviones fabricados en Estados Unidos y que ya se había cumplido con todos los compromisos económicos asumidos en el cronograma acordado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, del partido derechista Acción Popular (AP), anunció que ha "decidido impulsar la censura del presidente Balcázar", un planteamiento que, de recibir el apoyo necesario de otros parlamentarios, deberá ser discutido esta semana por el Congreso.

Tras las salidas de Díaz y De Zela, Balcázar nombró el pasado miércoles a Flores como nuevo ministro de Defensa, y el jueves a Pareja como ministro de Relaciones Exteriores.