Nancy Pelosi condena el "aterrador" acto de violencia en cena de corresponsales con Trump

"Es un gran alivio que el presidente, la primera dama y todas las personas presentes en la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca estén a salvo tras un aterrador acto de violencia dentro del recinto", señaló en su cuenta en X.

La excandidata presidencial por el Partido Demócrata también elogió a los "valientes hombres y mujeres del Servicio Secreto de Estados Unidos y las fuerzas del orden locales", que, dijo, "merecen ser felicitados por su rápida acción para asegurar la escena y proteger a los presentes".

"Como alguien cuya familia ha sufrido violencia política, mis oraciones están con el oficial herido y todas las personas afectadas por el trauma de estos horribles incidentes", agregó.

El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba este sábado la cena tras escucharse lo que parecieron disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

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Posteriormente, Trump declaró que el tirador fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas; mientras que el director del FBI, Kash Patel, aseguró que el tirador cargaba con un arma larga.