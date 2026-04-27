Albares: España y Puerto Rico son "socios clave" con relación comercial "extraordinaria"

"España es para Puerto Rico un interlocutor europeo estratégico, estable, y Puerto Rico es para España un interlocutor privilegiado para el resto del continente americano", dijo durante su intervención en el Foro Económico Puerto Rico y España.

Albares destacó que las exportaciones españolas a la isla han crecido un 55 % en un año "en el que las exportaciones españolas al conjunto de los Estados Unidos se reducían".

Por su parte, España se ha consolidado como segundo destino de las exportaciones puertorriqueñas, alcanzando en 2025 3.971 millones de dólares, casi duplicándose en apenas cuatro años.

"Una de las transformaciones más significativas que ha experimentado la relación económica entre España y Puerto Rico en estos últimos años es que cada vez es una relación progresivamente más recíproca", afirmó Albares.

Así aludió a que ya no se habla únicamente de empresas españolas que invierten en Puerto Rico, sino "cada vez con más intensidad de empresas puertorriqueñas que apuestan por España como base para sus operaciones no solamente en la península Ibérica sino en toda Europa".

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Por su parte, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, resaltó que este foro es para buscar en la relación comercial bilateral "esa ejecución, esa escala y esa permanencia".

"Este aumento de la exportación refleja confianza, competitividad y una conexión comercial que ya existía, pero también representa ciertamente un reto importante: expandir esa relación más allá de un solo sector, en este caso la manufactura, y construir una base económica más diversificada", explicó.

Tanto González como Albares señalaron en el marco de esta creciente relación el hecho de que Puerto Rico sea el país socio de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) en 2027.

La gobernadora también hizo hincapié en que la isla es "una plataforma" que representa "un acceso directo" al mercado de Estados Unidos para las empresas españolas.

El foro, desarrollado en tres paneles, contó también con la participación de Sebastián Negrón, secretario Departamento de Desarrollo Económico y Comercial de Puerto Rico; Ella Woger, CEO de Invest Puerto Rico; y Julián Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de España en Puerto Rico y director ejecutivo de Metropistas, entre otros.

Con su participación en este foro económico, Albares puso fin a su visita a Puerto Rico para continuar con su gira por la región, que incluye paradas en República Dominicana y México.