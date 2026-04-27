Araqchí asegura que Irán estudia la posibilidad de negociar con Estados Unidos

"Es evidente que Irán se enfrenta a la mayor suportencia mundial y ellos no han logrado ni uno solo de sus objetivos. Eso por eso que él (el presidente de EE.UU., Donald Trump) pide negociaciones y nosotros ahora estamos estudiando esa posibilidad", dijo Araqchí al canal de Telegram de la televisión pública rusa.

Cuando el periodista le preguntó qué piensa de que el presidente de EE.UU. se considere "el ganador" de esta guerra, el diplomático iraní respondió: "¿Entonces, por qué propone negociaciones?".

Durante el comienzo de la reunión en San Petersburgo con el presidente ruso, Vladímir Putin, Araqchí destacó que "el pueblo iraní demostró al mundo que gracias a su resistencia, coraje y espíritu ha podido luchar exitosamente contra los ataques y la agresión estadounidense".

"Irán resistió y seguirá resistiendo", agregó.

Por su parte, Putin alabó cómo los iraníes defienden "valiente y heroicamente" su soberanía e independencia y aseguró que Moscú hará todo lo posible para que la paz llegue "cuanto antes" a la región de Oriente Medio.

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Ambas partes se comprometieron a seguir avanzando en la cooperación estratégica forjada en los últimos años por Putin y el asesinado ayatolá, Alí Jameneí.