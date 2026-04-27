Auditores UE: el presupuesto de la UE tendrá un "déficit considerable" sin nuevos ingresos

El documento se ha hecho público el día antes de que la Eurocámara vote su posición negociadora para el Marco Financiero Plurianual (MFP) del periodo 2028-2034 y pocos días después de que los líderes abordaran esta cuestión por primera vez en su reciente cumbre de Nicosia (Chipre).

Así, los auditores indican que el borrador presupuestario que para cubrir el gasto de 2 billones de euros que planteó la Comisión Europea el pasado verano (1,79 billones a precios constantes de 2025), las contribuciones de los Estados miembros a las cuentas tendrían que aumentar un 81 %, hasta los 235.000 millones de euros.

Sin embargo, países como Alemania o Países Bajos ya han avanzado que rechazan aumentar su financiación de las cuentas comunes, una posición esperada que explica que Bruselas acompañara su propuesta con cinco nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto.

En concreto, propone desde impuestos al tabaco y a los residuos electrónicos o una tasa sobre las grandes empresas hasta destinar parte de los ingresos del sistema de comercio de emisiones y del arancel climático del bloque.

En este contexto, el Tribunal de Cuentas de la UE advierte de que "se producirá un déficit presupuestario considerable si no se aprueban los nuevos flujos de ingresos, lo que obligará a incrementar las contribuciones de los Estados miembros o rebajar las ambiciones presupuestarias".

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Las fuentes de financiación del próximo MFP serán uno de los grandes debates en las negociaciones que se desarrollarán en los próximos meses, aunque no el único puesto que también existen divergencias en cuanto a la dotación que deben tener los programas o la renovada estructura del presupuesto,

Desde que Bruselas desvelase en julio del pasado año el borrador presupuestario, los auditores de la UE han publicado doce informes en los que analizan gran parte de los programas que lo componen y llegan a la conclusión de que "los numerosos e importantes cambios" que introduce "no se traduzcan en una mejora de los mecanismos de financiación y de gasto".

Así, el organismo piden "salvaguardias más sólidas" ante los "riesgos para la buena gestión financiera" que plantean "ciertas partes de las disposiciones propuestas", que "modifican radicalmente las modalidades de planificación, gestión y control del gasto de la UE".

"Las propuestas legislativas para el próximo presupuesto plurianual de la UE son poco habituales y suponen una revisión integral (...) Muchos de los cambios propuestos no garantizan que el dinero vaya a gastarse mejor en el futuro", destaca el presidente del Tribunal de Cuentas europeo, Tony Murphy.