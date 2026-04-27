Baréin revoca ciudadanía a 69 personas por "simpatizar" con Irán y "traicionar la patria"

"Se ha revocado la ciudadanía bahreiní de aquellos que expresaron simpatía y glorificación de los atroces actos hostiles iraníes y su número hasta el momento, incluyendo a sus familias por extensión, es de 69 personas", dijo el Ministerio de Interior de Baréin en un comunicado.

Según la nota, esta medida se ejecutó "en cumplimiento de las directivas reales" del rey Al Jalifa "contra quienes se atrevieron a traicionar a la patria o comprometer su seguridad y estabilidad, y para revisar quiénes merecían la ciudadanía bareiní y quiénes no".

Asimismo, se aplicó en base al artículo 10/3 de la Ley de Nacionalidad de Baréin, que estipula la revocación de la ciudadanía "en casos de perjuicio a los intereses del Reino o de conducta contraria al deber de lealtad".

El Instituto de Baréin para los Derechos y la Democracia (BIRD) dijo en un comunicado que, en base a información publicada en medios oficiales bareiníes, estas personas también fueron acusadas de "colaborar con actores externos".

"Esto marca el inicio de una peligrosa era de represión, con consecuencias que se sentirán durante generaciones. Despojar a las personas de su ciudadanía y convertirlas en apátridas constituye una clara violación del derecho internacional", denunció el director de Incidencia Política de la ONG, Sayed Ahmed Alwadaei.

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La organización recordó que, entre 2012 y 2019, Baréin revocó la ciudadanía de al menos 990 personas, lo que provocó que la mayoría quedaran "apátridas", algo que supone una violación del derecho internacional.

"El lenguaje utilizado ahora por el rey y el Gabinete refleja el mismo que se empleó para justificar aquellas campañas anteriores. Existen sólidos motivos para temer que lo que ahora se está poniendo en marcha represente una operación de escala similar o incluso mayor", alertó BIRD.

La ONG destacó que el anuncio del monarca del pasado 19 de abril tuvo lugar cuatro días después de una reunión con el ministro de Exteriores de Kuwait, Sheij Jarrah Jaber al Ahmed Al Sabah, cuyo país está llevando una "campaña masiva" del mismo tipo, lo que suscita preocupación "sobre posibles estrategias coordinadas" entre los países del golfo Pérsico.

Muchos activistas locales han alertado de una posible represión contra los bareiníes chiíes, la rama del islam mayoritaria en Irán, que representan alrededor del 70 % de la población de Baréin y tradicionalmente han sido acusados por el Gobierno -de la rama suní- de simpatizar con la República Islámica.