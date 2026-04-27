Buques de guerra chinos navegaron por aguas al suroeste de las Pescadores, según Taiwán

En un comunicado difundido en la noche local del lunes, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán indicó que un grupo de barcos del Ejército Popular de Liberación (EPL, el Ejército chino), entre ellos un destructor de clase 052C y una fragata de tipo 054A, navegó ese mismo día por aguas al suroeste de ese archipiélago.

"Las fuerzas armadas taiwanesas emplearon medios navales y aéreos para mantener una estrecha vigilancia sobre ellos y responder de forma adecuada", señala el comunicado, que incluye imágenes aéreas de las dos embarcaciones anteriormente citadas.

El texto no ofrece datos precisos sobre la ubicación de estos buques ni aclara si llegaron a penetrar en aguas territoriales taiwanesas.

Si bien es habitual que el Ministerio de Defensa de Taiwán informe a diario sobre las actividades del Ejército chino en torno a la isla, en muy pocas ocasiones difunde imágenes de los barcos y aeronaves implicados ni ofrece información detallada sobre sus ubicaciones, más allá de referencias generales por zonas.

Estos movimientos se producen a pocas semanas del posible viaje del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, donde se prevé que aborde la cuestión de Taiwán en su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping.

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En una llamada telefónica a principios de febrero, Xi instó a Trump a "manejar con prudencia" el envío de armas a Taiwán y subrayó que la isla es la "primera línea roja" en las relaciones entre ambas potencias.

Las autoridades chinas consideran a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.