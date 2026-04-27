Delcy Rodríguez mantendrá reunión con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley

"Esta visita nos dará una oportunidad de llevar a cabo discusiones de alto nivel en áreas de cooperación práctica y ampliar el desarrollo regional", dijo Mottley en su cuenta de X tras la llegada de Rodríguez en la noche de ayer, domingo.

De acuerdo con el boletín de prensa del Gobiero de Barbados, a Rodríguez "la acompañan los ministros responsables de Relaciones Exteriores; Comunicación e Información , Hidrocarburos, Pesca y Acuicultura, Comercio Exterior y Turismo, así como otros altos funcionarios del Gobierno, el presidente de Conviasa, la aerolínea nacional de Venezuela; personal de seguridad y protocolo, miembros de la prensa y personal de apoyo".

Rodríguez y la comitiva de su Gobierno aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Grantley Adams de Barbados a las 19:40 hora local (23:40 GMT) de ayer, domingo, donde fue recibida con los "honores correspondientes" como jefa de Estado, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió su llegada.

El canal estatal informó que la comitiva venezolana fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados, Christopher Peter Sinckler; junto a Selma Green, secretaria de Gabinete; y Alice Jordan, secretaria permanente de la oficina de Mottley.

VTV y el Ministerio de Comunicación indicaron que el propósito del viaje es "cumplir agenda estratégica", sin dar más detalles sobre los objetivos o reuniones previstas, tampoco informaron sobre la duración de la estancia de la presidenta encargada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2024, Venezuela y Barbados firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer sus relaciones bilaterales y profundizar la cooperación en el sector turístico, informó entonces el Ministerio de Turismo venezolano.

Ese país insular fue, además, sede de las conversaciones entre delegaciones del chavismo y la oposición celebradas en 2023, y que llevaron a un acuerdo de garantías para las elecciones presidenciales de julio de 2024, que fue incumplido según la oposición y organismos internacionales.

Se trata de la primera visita oficial de Rodríguez como presidenta a Barbados, y su segundo viaje al extranjero, luego de que el 9 de abril visitara Granada, donde sostuvo reuniones con altos funcionarios de ese Gobierno para establecer canales de comunicación "más directos" entre ambos países.

Rodríguez asumió la presidencia encargada el pasado 5 de enero, dos días después del ataque militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en Estados Unidos.