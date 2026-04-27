Detenido un brasileño en Sudáfrica con cocaína por valor de 450.000 euros

En un comunicado, la Policía señaló que se trata de "una persona transgénero de 26 años" que fue detenida a su llegada el pasado domingo por la tarde, procedente de Brasil, al aeropuerto internacional OR Tambo, en Johannesburgo (norte), donde los agentes registraron su equipaje, tras recibir información de inteligencia.

"Durante el registro, los agentes descubrieron múltiples bloques de cocaína envueltos y ocultos dentro de su equipaje", detallaron las fuerzas de seguridad.

Está previsto que la persona arrestada comparezca ante el Tribunal de Primera Instancia de Kempton Park (norte) este martes, acusada de tráfico de drogas.

EFE intentó contactar con la Policía sudafricana para recabar más datos sobre el caso, pero no obtuvo respuesta.

"Esta detención forma parte de las operaciones en marcha basadas en información de inteligencia dirigidas contra las redes transnacionales de tráfico de drogas que operan a través del mayor puerto de entrada de Sudáfrica", afirmó la Policía.

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Los agentes del aeropuerto internacional OR Tambo -añadió- han conseguido interceptar en los últimos meses a varios narcotraficantes que intentaban introducir drogas en Sudáfrica.

Según las fuerzas de seguridad sudafricanas, "la interceptación de narcotraficantes ha contribuido en gran medida a interrumpir el suministro de drogas ilícitas y a reforzar la lucha contra el crimen organizado".