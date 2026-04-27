Diputados venezolanos piden su incorporación plena al Parlamento del Mercosur

"Hoy hemos sostenido una importante reunión con el presidente del Parlasur (Rodrigo Gamarra) y con la mesa directiva para plantear de lleno nuestra aspiración de incorporarnos como miembros plenos del Parlamento del Mercosur", señaló el diputado chavista Saúl Ortega en un video publicado por la AN en X.

La delegación de diputados venezolanos estuvo conformada por Ortega, el también oficialista Francisco Torrealba y los opositores Pablo Pérez y José Gregorio Correa.

Ortega dijo que la reunión fue muy importante, ya que se escucharon los planteamientos del bloque venezolano y, aseguró, la directiva del Parlasur expresó las mejores disposiciones para que "pronto" Venezuela pueda estar en este espacio.

"Así que con la carga de Venezuela, con el sentimiento de nuestro pueblo, aquí estamos y esperamos que más pronto que tarde podamos estar con nuestra bancada expresando nuestra voz, la voz de Venezuela", añadió.

El pasado 27 de marzo, el Gobierno de Paraguay, que tiene la Presidencia pro tempore del Mercosur, dijo que planteará ante los otros socios plenos del bloque la reincorporación de Venezuela.

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El Mercosur, que formaron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 1991, aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012.

Pero en 2017, el bloque invocó su "cláusula democrática" para suspender al país caribeño por la represión de las protestas antigubernamentales contra el entonces presidente Nicolás Maduro y el llamado que este hiciera para instalar una Constituyente, que asumió los poderes del Legislativo que controlaba la oposición.

El bloque latinoamericano firmó en enero pasado un histórico pacto de libre comercio con la Unión Europea que creó un mercado con más de 700 millones de consumidores.