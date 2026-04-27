El euro sube pese a la caída de la confianza del consumidor en Alemania

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1746 dólares, frente a los 1,1706 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1749 dólares.

La confianza del consumidor alemán cae a su valor más bajo en más de tres años por la guerra contra Irán y se enturbian, en particular, las expectativas de ingresos, aunque también la propensión al gasto muestra notablemente más pesimismo, mientras la tendencia al ahorro retrocede ligeramente, pero se mantiene a un nivel elevado.

Irán ha ofrecido a Estados Unidos poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz, posponiendo las negociaciones nucleares para una etapa posterior, según una información de la web estadounidense Axios.

Las conversaciones de paz entre EEUU e Irán están estancadas, aunque el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, asegura que ha avanzado en los contactos con los mediadores paquistaníes sobre las "condiciones específicas" para volver a negociar con los estadounidenses.

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Esta semana se reúnen varios de los principales bancos centrales del mundo para decidir sobre sus tipos de interés: el Banco de Japón el martes, la Reserva Federal (Fed) el miércoles, el BCE y el Banco de Inglaterra el jueves.

El director de Estrategias de Mercados de Capitales de Tikehau Capital, Raphaël Thuin, espera que la Fed "mantenga una política (monetaria) restrictiva", en un entorno en el que la inflación en EEUU sigue siendo resistente por factores como los aranceles, la fortaleza del mercado laboral y el aumento de los precios de la energía vinculado al conflicto con Irán.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1707 y 1,1755 dólares.