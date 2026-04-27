El País Vasco usará los terrenos de la antigua central de Lemoiz para criar lenguados

"Esto es mucho más que una piscifactoría", subrayó el lehendakari (jefe del gobierno vasco), Imamol Pradales, durante la presentación oficial del proyecto 'Aquacría Basordas' en un acto celebrado este lunes en las instalaciones de la antigua central que nunca entró en funcionamiento.

Un espacio que "evoca a un pasado de dictadura, terrorismo y desarrollismo salvaje" y que constituía "una herencia incómoda y muy compleja que nos correspondía gestionar", ha asegurado Pradales, en referencia a que en 2019 el Gobierno vasco pasó a ser propietario de los terrenos de la cala de Basordas.

Este primer plan para su rehabilitación "aspira a ser un referente internacional", ha dicho el lehendakari, "aúna I+D+i, talento y tecnología de última milla muy avanzada" y es "sostenible económica, social y medioambientalmente".

Concebido como un "proyecto integral", el plan abarca "gran parte de la cadena de valor" en el ámbito de la acuicultura, en este caso el desarrollo, genética, cría, engorde, preparación y transformación del lenguado.

"Es un buen momento para abrir un nuevo ciclo en Lemoiz, de hacer de la antigua central nuclear un símbolo de transformación colectiva, no la cicatriz de tiempos oscuros", ha finalizado Pradales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El nuevo complejo acuícola ocupará una superficie total de 46.600 metros cuadrados, integrará todas las fases del ciclo productivo, desde la eclosión y cría larvaria hasta el engorde y la preparación para su comercialización.