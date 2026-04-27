El presidente de Yibuti condena el "intento de asesinato" contra Trump

"Expreso mi plena e inquebrantable solidaridad con el presidente Trump tras otro intento de asesinato en su contra", afirmó Guelleh a última hora del domingo en la red social X.

"Tales actos contradicen flagrantemente los principios democráticos, en los que la violencia no tiene cabida, bajo ningún pretexto ni por ningún motivo", añadió el presidente yibutiano, en el poder desde 1999 y ganador de las elecciones del pasado día 10, en las que logró su sexto mandato consecutivo.

Este sábado, el Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gobierno estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) después de que un hombre armado intentara entrar al evento, que se desarrollaba en el Hotel Washington Hilton.

El presidente estadounidense explicó después en una rueda de prensa que el agresor era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que cenaba acompañado, entre otros, del vicepresidente, JD Vance, entre centenares de periodistas y políticos.

Trump ha sido objeto de tres atentados en los últimos dos años, una cifra sin precedentes en la historia moderna del país.