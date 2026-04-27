Empresas europeas prevén mayores costes que no podrán pasar a los clientes completamente

Así se desprende de una encuesta que el Banco Central Europeo (BCE) realizó a 10.544 empresas de la zona del euro entre el 19 de febrero y el 1 de abril de 2026, de las cuales el 92 % tenía menos de 250 trabajadores, publicada este lunes.

En la encuesta anterior del cuarto trimestre de 2025, las empresas de la zona del euro pronosticaron un aumento de los costes del 3,6 % y de los precios de venta del 2,9 %.

Al mismo tiempo las expectativas de aumentos salariales de las empresas se han moderado hasta el 2,8 % (3,1 % en la encuesta del trimestre anterior), añade el BCE.

La guerra en Oriente Medio ha incrementado significativamente los precios de venta de las empresas y las expectativas de costes, pero no ha afectado a las expectativas salariales, según el BCE.

Respuestas diarias a la encuesta recopiladas antes y después del 28 de febrero, cuando EE. UU. e Israel atacaron a Irán, revelan que las empresas que fueron encuestadas más tarde tenían unas expectativas de costes y precios más elevadas.

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No obstante, el BCE destaca que las expectativas de crecimiento salarial y empleo han permanecido estables.

Las empresas de la zona del euro prevén una inflación a un año vista del 3 % (2,6 % en la encuesta anterior).

Las expectativas de inflación de las empresas a tres y cinco años vista se mantienen en el 3 %.

Las empresas de la zona del euro, tanto las grandes compañías como las pymes, dijeron que en el primer trimestre de 2026 subieron más los tipos de interés de los préstamos bancarios.

Un 26 % de las empresas encuestadas en el primer trimestre dijo que subieron los intereses de los préstamos bancarios, en comparación con un 12 % en la encuesta del cuarto trimestre del año pasado.

Al mismo tiempo, un 37 % de las empresas que el BCE encuestó para ver su acceso a la financiación observó aumentos en otros costes de financiación como gastos y comisiones (28 % en la encuesta anterior), y un 14 % también informó de incrementos en las exigencias de garantías (sin variación respecto a la encuesta anterior).

Las necesidades de préstamos bancarios de las empresas de la zona del euro se mantuvieron estables en el primer trimestre del año.

Pero las empresas percibieron que bajó un poco la disponibilidad de esos créditos bancarios y prevén que esa disponibilidad de financiación externa vaya a caer más los próximos tres meses.