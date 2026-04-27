Felipe VI transmite a los inversores la estabilidad de España en tiempos de incertidumbre

El rey de España habló de la incertidumbre que se vive hoy en comparación con el crecimiento global que durante decenios se basó en un sistema fundamentado en normas, lo que permitió a las empresas operar con previsibilidad, según recordó en la clausura del II Invest in Spain Summit, un foro que reúne a 75 compañías de 25 países.

Y aunque los principios que han sostenido la prosperidad a lo largo del tiempo siguen siendo tan relevantes como siempre, y es la responsabilidad de todos defenderlos, el equilibrio "se encuentra en entredicho" en un mundo que muchos prevén "más fragmentado" y "con menos certezas", señaló.

Señaló que hacen falta estabilidad y claridad, "y España ofrece un marco predecible para la inversión, sólidamente fundamentado en su ordenamiento jurídico, una firme vocación europea y un compromiso duradero con la cooperación internacional", reforzado, además, por sus estrechos vínculos con América, la cuenca mediterránea y África.

Incidió también en cómo España es una economía dinámica y abierta al mundo: un destino turístico líder a nivel mundial, que recibió cerca de cien millones de visitantes el año pasado; un país que alcanzó niveles de récord de exportación; y con un ecosistema empresarial acogedor y cada vez más internacional.

Este encuentro pretende, señaló el monarca, fortalecer la posición de España como destino de inversión de confianza.

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Felipe VI consideró una señal muy positiva el gran interés que España sigue generando entre la comunidad empresarial internacional, y recordó que se encuentra entre los principales destinos mundiales de inversión extranjera directa.

En la inauguración, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó a España como un "refugio seguro en medio del actual desorden mundial", ante una audiencia de multinacionales extranjeras a las que prometió un país estable, capaz, trabajador, "lleno de oportunidades" y rentable.