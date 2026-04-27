FundéuRAE: “Mali” y “Malí”, topónimos adecuados

En los medios de comunicación se observa vacilación respecto a la forma de pronunciar y escribir este topónimo: “Asesinado el ministro de Defensa de Malí tras la ofensiva yihadista en el país”, “Mali decreta el toque de queda en Bamako tras los ataques yihadistas” o “Ataques coordinados de grupos armados golpean varias posiciones militares en Mali”.

De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, el topónimo de este país africano puede emplearse con acentuación llana (y escrito, por tanto, sin tilde: “Mali”) o aguda (con tilde: “Malí”), si bien los hispanohablantes suelen preferir hoy la forma llana.

Así, aunque ambas opciones son válidas y los ejemplos del principio se consideran adecuados, se recomienda adoptar un criterio y aplicarlo uniformemente.

Sus gentilicios son “maliense” (plural “malienses”) y, como opción admisible pero minoritaria, “malí” (cuyo plural puede ser “malís” o “malíes”).

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.