Instan a campamento de Texas donde murieron 27 jóvenes a reforzar seguridad para reabrir

El Departamento de Salud Estatal de Texas concluyó que el sistema de alertas de emergencia y el mapa de evacuación de incendios del campamento son insuficientes, a la vez que indicó que no ha entregado un mapa de inundación que ilustre claramente dónde están las cabañas, según revelaron medios locales.

En una carta enviada a la dirección de Camp Mystic, las autoridades tejanas advirtieron que, para poder reabrir, deben implementar los cambios "plenamente".

Según las autoridades, el campamento tenía previsto abrir su sede de Cypress Lake, en un lugar distinto al donde murieron las campistas, el próximo 30 de mayo. Camp Mystic tiene 45 días para corregir sus planes y volver a presentarlos ante el Departamento de Salud estatal.

Las inundaciones ocurrieron durante la madrugada del 4 de julio del año pasado en la región montañosa conocida como Hill Country, en el centro de Texas, una zona propensa a crecidas repentinas debido a la geografía y la rápida acumulación de lluvias.

El desbordamiento del río Guadalupe sorprendió a campamentos de verano y comunidades cercanas, arrastrando cabañas, vehículos y equipos, en uno de los episodios más mortales de inundaciones recientes en el estado.

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En total, 27 campistas y consejeros murieron en Camp Mystic, entre ellos el entonces director Richard Eastland, mientras que equipos de rescate desplegaron operativos durante días para localizar a víctimas y sobrevivientes. El caso derivó posteriormente en demandas civiles por presunta negligencia en las medidas de prevención y respuesta ante la emergencia.