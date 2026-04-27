Italia anima a Venezuela a liberar a presos políticos y propone intensificar el comercio

El encuentro se produjo en el merco del Foro empresarial Italia-América Latina celebrado en la ciudad italiana de Prato (norte), según informó Exteriores en un comunicado.

Entre otras citas, Tajani se vio con Álvarez Márquez, economista designado el pasado 25 de marzo como ministro de Comercio Exterior por la presidenta encargada de Venecuela, Delcy Rodríguez.

En la reunión, Tajani "ha vuelto a animar a la liberación de todos los presos políticos", tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Así como a "desarrollar ulteriormente el intercambio comercial y a promover nuevas inversiones, en particular en los sectores de las infraestructuras y energético", termina la nota.

En el foro, el jefe de la diplomacia italiana también se vio con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y el ministro de Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin.

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Durante estas citas, Tajani "ha examinado las principales cuestiones regionales con particular atención a la situación en Venezuela", subrayando la disponibilidad de Italia a compartir competencias y buenas prácticas en la lucha al crimen organizado.

El foro, según el Ministerio, "ha confirmado la centralidad de América Latina en la política exterior italiana, fundada en sólidos vínculos históricos, culturales y económicos" y por la presencia de una gran comunidad itálica en la región.

Además, ha servido para manifestar "la vitalidad" de la asociación económica entre Italia y Latinoamérica, que mantienen un intercambio comercial que en 2025 alcanzó los 34.000 millones de euros (unos 39.881 millones de dólares al cambio).

Una relación que presenta también "amplias perspectivas de crecimiento" gracias al reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

En el encuentro bilateral con el salvadoreño Ulloa, Tajani destacó "la fase positiva" de los lazos bilaterales con El Salvador y se analzó la contribución de las empresas italianas al programa de modernización de las infraestructuras del país.

Con el uruguayo Lubetkin, el ministro italiano confirmó el estado "excelente" de las relaciones bilaterales y expresó su voluntad de reforzar la alianza estratégica entre ambos países, especialmente en el ámbito del transporte aéreo.