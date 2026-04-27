La India firma un tratado de libre comercio con Nueva Zelanda

"La firma de este TLC marca otro hito en el relacionamiento indio con el mundo desarrollado, y nos acerca a la visión del Primer Ministro Narendra Modi de tener una India desarrollada y próspera cuando se celebren los 100 años de la independencia, en 2047", declaró el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, durante la ceremonia, en la cual estuvo presente su homólogo neozelandés, Todd McClay.

El pacto busca impulsar el comercio bilateral entre la India, el país más poblado y una de las economías más grandes del mundo, y Nueva Zelanda, la segunda economía de Oceanía.

Según cifras del Gobierno indio, el comercio bilateral de mercancías entre ambos países pasó de 855 millones de dólares en 2015-2016 a 1.298 millones de dólares en 2024-2025.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha afirmado que el TLC crea las condiciones para duplicar el comercio bilateral en los próximos cinco años.

Las autoridades indias esperan que el TLC impulse especialmente a sectores intensivos en mano de obra, como los textiles, la confección, el cuero, el calzado, las gemas y la joyería, los productos de ingeniería y los alimentos procesados.

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Por otro lado, el Gobierno indio aclaró en diciembre que el tratado excluye totalmente el acceso al mercado de productos lácteos, el principal ítem de exportación de Nueva Zelanda, así como el café, azúcar y caucho para proteger a sus agricultores locales.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, declaró este lunes que se trata de un acuerdo "único en una generación" que traerá "más empleos en granjas y huertos, más dinero para las comunidades locales y más oportunidades para que su familia prospere".

El tratado incluye un compromiso de Nueva Zelanda de invertir 20.000 millones de dólares en la India en los próximos 15 años, además la aprobación de 5.000 visas temporales de empleo para profesionales indios altamente cualificados.

Este TLC, negociado menos de un año, llega después de la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea en enero de 2026. Otro tratado entre India y EEUU está en negociación.