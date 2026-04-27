La mayoría de las bolsas europeas baja moderadamente mientras el crudo sube el 3 %

Londres bajó el 0,56 %, el índice Euro Stoxx 50 el 0,39 %, y París y Fráncfort el 0,19 % cada una. Milán apenas subió el 0,04 % y Madrid, aún menos, el 0,01 %.

Las bolsas europeas terminaron con pérdidas esta jornada por el descenso del 0,2 % de Wall Street al cierre del Viejo Continente y el encarecimiento del petróleo, al continuar el bloqueo del estrecho de Ormuz y no conocerse avances en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

El barril de brent subía el 3,43 % al cierre bursátil europeo y se negociaba a 108,94 dólares (un poco antes había marcado el máximo del día en 109 dólares). El west texas intermediate subía el 2,85 %, hasta 97,11 dólares.

Las bolsas europeas empezaban la sesión sin apenas movimientos y llegaban a subir moderadamente según avanzaba el día, aunque continuaba la subida del precio del petróleo después de que se suspendieran el sábado las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

Los mercados ignoraban que esta madrugada Irán propuso la reapertura del estrecho de Ormuz y el aplazamiento de las conversaciones sobre su programa nuclear. Israel continuaba violando el alto el fuego en Líbano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para Renta 4 Banco, el crudo al alza "apunta a la escasa credibilidad que da el mercado a que haya acuerdo entre las partes", y añade que "si EE. UU. accede ahora a desbloquear Ormuz, Irán tendrá pocos incentivos para luego ceder en el tema nuclear. Hoy Trump reunirá a su equipo de seguridad nacional" para responder.

Para el analista de XTB Javier Cabrera "no parece que la propuesta de Irán sea muy razonable y Trump es posible que aproveche para seguir ahogando económicamente al país con su bloqueo naval a los buques petroleros del régimen".

Además, Cabrera señala que la subida del crudo "muestra que los inversores piensan que las tensiones en Oriente Medio están lejos de acabar".

Esta tarde se reunían el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en San Petersburgo.

Por su parte, el gas natural TTF en el mercado de Países Bajos se negociaba a 44,14 euros el megavatio hora con una caída del 1,5 %.

El pasado viernes hubo nuevos máximos históricos en alguno índices neoyorquinos: el S&P 500 ganó el 0,8 % (nuevo récord en 7.165 puntos) y el tecnológico Nasdaq Composite avanzó el 1,63 % (24.836 enteros, nuevo máximo), por la subida de Intel tras presentar resultados, mientras que el Dow Jones de Industriales cayó el 0,16 %.

Entre las plazas asiáticas, Seúl y Tokio registraron nuevos récords esta mañana tras subir el 2,15 y el 1,38 %, respectivamente; Shanghái ganó el 0,16 % y Hong Kong perdió el 0,2 %.

Empeoraba la confianza de los consumidores alemanes este mes (índice Gfk), que pasaba de -28,1 a -33,3 puntos y el Gobierno español anunciaba que revisará las previsiones económicas por la guerra en Irán.

El euro subía el 0,1 % y se cambiaba a 1,1734 dólares, mientras que el interés de la deuda alemana a largo plazo, con la vista puesta en las reuniones sobre los tipos de interés de los bancos centrales de esta semana, subía cuatro puntos básicos y se situaba el 3,031 %.

El oro perdía el 0,58 %, hasta 4.682,4 dólares, mientras que la plata cedía el 0,66 % y se negociaba a 75,23 dólares.

El bitcóin perdía el 1,6 % y se negociaba a 76.974,8 dólares.