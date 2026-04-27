Macron defiende la acogida de los trabajadores extracomunitarios necesarios para el país

En declaraciones a la prensa a su llegada a Andorra, donde tiene prevista una visita oficial de dos días, Macron puso como ejemplo su visita previa hoy mismo a un hospital en el departamento de Ariège (sur), donde aseguró que la totalidad de los médicos habían sido formados fuera de Francia y posteriormente regularizados tras superar las pruebas requeridas.

Macron insistió en que, en el contexto actual, es fundamental evitar visiones "simplistas" o "caricaturescas" sobre la inmigración y apostar por un enfoque pragmático basado en la cooperación internacional.

En este sentido, defendió mantener un diálogo "exigente pero respetuoso" con otros países, incluidos aquellos como Argelia, con el que consideró "una locura" entrar en confrontación.

El presidente recalcó que Francia debe avanzar combinando el respeto mutuo con la defensa de sus propios intereses, pero sin perder de vista una realidad clave: determinados sectores, como el sanitario, dependen en parte de trabajadores extranjeros.

"Necesitamos a esas mujeres y a esos hombres que sirven a nuestro país", afirmó, subrayando que su postura responde a un enfoque "positivo" y no dirigido contra nadie, en respuesta a una pregunta sobre si cuando en su visita al hospital arremetió contra los "chiflados" que abogan por "romper con Argelia" se refería al exministro de Interior, Bruno Retailleau.

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Macron enmarcó sus declaraciones en una visión más amplia de la situación internacional, que exige alejarse de posturas "rígidas" y privilegiar el diálogo como vía para afrontar los retos comunes.

El sistema de médicos titulados fuera de la Unión Europea (conocido como Padua) "sigue siendo un desastre", denunció.

"¡Es algo que me saca de quicio! Es la locura del sistema francés", había señalado Macron, ante un médico originario de Orán, en el hospital que visitó antes de dirigirse a Andorra.

Lamentó que no se les facilite la vida, obligándolos a volver a presentarse a oposiciones, cuando contribuyen a la lucha contra las zonas francesas sin cobertura médica, denominadas 'desiertos médicos'.

Pero Retailleau, el presidente de Los Republicanos (centroderecha) y candidato a las elecciones presidenciales de 2027, sí se dio por aludido y respondió a Macron en un comunicado en el que lo acusó de pretender "ocultar los verdaderos problemas" del país.

"El problema no son los médicos argelinos, sino los cientos de personas peligrosas con orden de expulsión que ya no tienen nada que hacer en Francia y que el régimen de Argel se niega a acoger", señaló Retailleau.

Hace justo una semana, el ministro se quejó de la "regularización masiva que hace (Pedro) Sánchez", en alusión al proceso puesto en marcha por el Ejecutivo español de izquierdas, y prometió que si los franceses lo eligen en 2027 para sustituir a Macron restablecerá los controles en la frontera en línea con la ultraderecha francesa.