Macron inicia una visita oficial a Andorra reuniéndose con el jefe de gobierno andorrano

Macron, copríncipe de Andorra, aterrizó en helicóptero de Pas de la Casa, desde donde se desplazó junto a Espot hasta Ràdio Andorra, sede del Ministerio de Turismo, donde mantuvieron una reunión bilateral, informó la Agència de Notícies Andorrana (ANA).

En declaraciones a los medios, Macron explicó que posteriormente se verá también con el obispo de Urgel y copríncipe de Andorra, Josep-Lluís Serrano Pentinat, en el marco de un viaje oficial en el que abordará temáticas como "la juventud, la educación o el futuro europeo" con las autoridades andorranas.

Mañana, martes, Macron visitará el Lycée Comte de Foix y la Escuela andorrana de Santa Coloma, dos instituciones representativas de los sistemas de enseñanza en Andorra.

Posteriormente, el presidente francés y el obispo de Urgel se reunirán con el síndico general del Consejo General de Andorra y presidirán, como copríncipes, una sesión solemne del Consejo General.

Otro de los acontecimientos centrales de la visita de Macron será su discurso público en la plaza del Poble de Andorra la Vella, acompañado de Espot.

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La visita de Macron culminará con un acto institucional en el Santuario de Nostra Senyora de Meritxell y la condecoración de la Creu dels Set Braços a los dos copríncipes.

Los copríncipes de Andorra, una representación compartida en igualdad y a título personal entre el obispo de Urgel y el presidente de la República francesa de turno, ejercen la jefatura de Estado, pero su papel es esencialmente representativo.