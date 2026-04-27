Muere un empleado de la central nuclear de Zaporiyia tras un ataque de dron ucraniano

"Hoy, a consecuencia del ataque de un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra el taller de transporte de la central nuclear de Zaporiyia, murió un conductor", escribió la administración de la planta en la red de mensajería rusa MAX.

La dirección de la central nuclear calificó el hecho de "pérdida irreparable y una gran desgracia" y subrayó que los familiares de la víctima recibirán todo el apoyo y la ayuda necesarias.

"Los empleados de la rama nuclear no deben convertirse en objetivos. Cualquier ataque contra la central nuclear de Zaporiyia es una amenaza no sólo para los que trabajan en ella sino para la seguridad en general. Es un ataque contra la vida y el futuro", concluyó.

El ataque tuvo lugar justo después de que el domingo se conmemorara el 40 aniversario de la mayor catástrofe nuclear de la historia, que tuvo lugar en la central de Chernóbil, situada en Ucrania.

La central de Zaporiyia ha sido objeto durante los cuatro años de la guerra de ataques de los que Ucrania y Rusia se responsabilizan mutuamente.

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En la instalación trabaja de modo permanente un equipo de inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) con el fin de monitorear la seguridad de la planta.