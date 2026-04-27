Oleada de falsas amenazas de bomba a colegios, medios, guarderías y comercios en Croacia

La Policía inspeccionó la mayoría de los edificios amenazados sin haber localizado hasta ahora ningún objeto sospechoso, según informaron este lunes medios como Index y 24sata, que recibieron también los amenazadores correos electrónicos.

Según el portal informativo Index, más de 500 amenazas de este tipo, algunas a guarderías, han sido denunciadas en los últimos diez días en todo el país.

Los mensajes, con distintas formulaciones y enviados desde cuentas de correo diferentes, han sido recibidos en instituciones de Zagreb, Split y Rijeka, las tres mayores ciudades croatas.

Algunos correos iban firmados como un desconocido grupo fascista o haciendo referencias al presidente de Serbia, el nacionalista Aleksandar Vucic.

En Zagreb, la capital, varios colegios, un centro comercial y el edificio del Ayuntamiento fueron evacuados hoy.

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El Ayuntamiento emitió un comunicado condenando "los intentos sistemáticos de generar ansiedad entre los niños e interrumpir el progreso educativo en los colegios".

También en la ciudad costera de Rijeka todos los colegios de secundaria recibieron hoy mensajes amenazadores , así como dos centros comerciales.

Las autoridades han recordado que enviar amenazas falsas de bomba es un delito.

Esta ola de mensajes comenzó el pasado marzo en Bosnia-Herzegovina y se ha ido extendiendo a otros países de la región, como Serbia, Montenegro, Eslovenia y Macedonia del Norte.