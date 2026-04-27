Rusia amplía lista negra de funcionarios de la UE tras nuevo paquete de sanciones

"En el marco de la reacción a las decisiones ilegales de la UE la parte rusa amplió considerablemente la lista de representantes de instituciones europeas, los Estados miembros de la UE y varios países europeos alineados con las políticas antirrusas de Bruselas, a quienes se les prohíbe la entrada a nuestro país", indicó el Ministerio de Exteriores en su portal oficial.

La diplomacia rusa no especificó los nombres de los funcionarios sancionados ni su número.

Denunció que la UE "continúa presionando a nuestro país mediante el incremento de medidas restrictivas unilaterales", en referencia al último paquete de sanciones, el vigésimo, aprobado por el Consejo de la UE el 23 de abril.

"Estas acciones de Bruselas, que eluden al Consejo de Seguridad de la ONU, violan flagrantemente el derecho internacional", indicó.

Exteriores puntualizó que esta lista incluye a personas "implicadas en decisiones relativas a la ayuda militar a Ucrania, que participan en actividades dirigidas a socavar la integridad territorial de Rusia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, fueron sancionados funcionarios que "imponen sanciones contra Rusia, perjudican sus relaciones con terceros países, obstaculizan la navegación marítima en interés de nuestra nación, participan en el procesamiento infundado de funcionarios rusos, promueven un 'tribunal' contra la cúpula rusa y abogan por la incautación ilegal de activos estatales rusos o el uso de sus beneficios".

La parte rusa también incluyó en la lista a "activistas de la sociedad civil y representantes de la comunidad académica que mantienen posturas hostiles hacia Rusia, así como contra miembros de Parlamentos que votaron a favor de resoluciones y proyectos de ley antirrusos".

"Las políticas destructivas de Bruselas no tienen la capacidad de afectar en modo alguno la política exterior de nuestro país. Rusia ha estado y sigue estando comprometida con la protección de sus intereses nacionales, la garantía de los derechos y libertades de sus ciudadanos y la participación constante en la formación de un orden mundial multipolar justo", zanjó Exteriores.

La semana pasada los embajadores comunitarios dieron su visto bueno al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia después de que el Gobierno húngaro, todavía presidido por el ultranacionalista Viktor Orbán, levantara su veto a ambas cuestiones.

"Prometido, cumplido, implementado. La estrategia de la UE para lograr una paz justa y duradera en Ucrania se basa en dos pilares: fortalecer a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia", indicó en redes sociales el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que "mientras Rusia intensifica su agresión, nosotros redoblamos nuestro apoyo a la valiente nación ucraniana, permitiendo que Ucrania se defienda y ejerciendo presión sobre la economía de guerra de Rusia".