Suben a 53 el número de muertos en ola de violencia intercomunitaria en Sudán del Sur

El ministro de Información de Warrap, Deng Tong, señaló que el total refleja las víctimas mortales registradas tanto en los principales enfrentamientos en Tonj Este como en un ataque separado en Ngagok Payam, y recalcó que las investigaciones continúan para verificar las cifras finales.

Según funcionarios estatales, solo los enfrentamientos que empezaron el pasado sábado en Tonj Este dejaron al menos 40 muertos y 44 heridos antes de la intervención de las fuerzas de seguridad.

Los combates se prolongaron durante tres días consecutivos, hasta la mañana de este lunes, con enfrentamientos esporádicos en varias zonas.

Tong afirmó que las fuerzas gubernamentales se desplegaron rápidamente para controlar la situación, y que el "Gobierno local, junto con los organismos de seguridad del condado, intervino y logró estabilizar partes de la zona tras el despliegue".

Desde entonces, las autoridades han impuesto un toque de queda y han desplegado a unos 500 agentes de Policía para separar a las comunidades en conflicto, restablecer el orden y perseguir a los responsables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tong describió la violencia como "un grave revés" para los esfuerzos de paz en la región, y confirmó que una delegación de alto nivel ha sido enviada para evaluar la situación y apoyar las labores de estabilización.

En un incidente aparte, hombres armados no identificados atacaron a civiles en la aldea de Tabar, en Ngagok Payam, causando la muerte de 13 personas, entre ellas tres niños y dos mujeres, e hiriendo a otras cinco, añadió.

Aseguró que los atacantes siguen sin ser identificados y que las investigaciones continúan.

El Gobierno de Yuba condenó ambos incidentes, calificándolos de un preocupante resurgimiento de la violencia en la zona, mientras las fuerzas de seguridad permanecen desplegadas.

Los enfrentamientos se suman a la persistente inseguridad en partes de Sudán del Sur, donde los frágiles acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil sursudanesa en 2018 se han visto repetidamente puestos a prueba por episodios de violencia.