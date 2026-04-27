Suiza dependerá hasta fin de año de las importaciones energéticas, calcula una fundación

La fundación suiza Energía divulgó este lunes su último cálculo a ese respecto, que marca el denominado localmente "día de la independencia energética", establecido por organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección del medio ambiente.

Se trata del momento a partir del cual -desde un punto de vista matemático- Suiza queda en una situación de dependencia completa frente a la energía importada.

De manera general, Suiza cubre cerca de dos tercios de sus necesidades energéticas anuales mediante importaciones, que además de los tradicionales combustibles fósiles, incluye el uranio para el funcionamiento de sus centrales nucleares.

El país gasta cada año unos 7.000 millones de francos suizos (7.600 millones de euros al tipo de cambio de hoy) en esas importaciones.

La fundación estima que la independencia energética de Suiza se sitúa en un 32 % en 2026, lo que coloca al país en la mitad de la clasificación en comparación con la Unión Europea.

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Por esa razón, la entidad civil sin fines de lucro defiende la urgencia a desarrollar energías renovables a nivel nacional y estrechar la cooperación en el seno de Europa para reducir así la dependencia, en particular frente a la inestabilidad internacional.

"Las tensiones actuales en Oriente Medio muestran hasta qué punto este sistema es vulnerable", recalca la Fundación Energía, que junto con cinco asociaciones (Asociación Suiza para la Protección del Clima, WWF, Alianza Sur, Acción de Cuaresma, HabitatDurable Suiza y Protejamos nuestro Invierno) emitió este lunes un llamamiento al gobierno para que adopte políticas de abandono del petróleo y el gas.

En concreto, plantearon que se aprueben subvenciones en favor de la eficiencia energética de los edificios, que se acelere la transición hacia sistemas de calefacción renovables y se mejore el acceso a los puntos de recarga eléctrica.

Asimismo, consideran necesario renunciar a las subidas de precios en el transporte público y aprovechar mejor el potencial solar en tejados y fachadas.