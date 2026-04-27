Un bloguero nacionalista ruso acusa a Putin de ser la razón "de todos los males" del país

"El motivo principal de todos los males de Rusia es Vladímir Putin", declaró en una entrevista a la periodista y política Ksenia Sobchak, hija del difunto alcalde de San Petersburgo Anatoli Sobchak, antiguo jefe de Putin en esa alcaldía.

El entrevistado confesó que cobraba del Kremlin ocho millones de rublos al año (más de 100.000 dólares) por sus campañas propagandísticas, confirmando así una investigación de la Fundación Anticorrupción del fallecido opositor ruso Alexéi Navalni publicada en 2022.

Remesló, quien en marzo ya criticó a Putin, tras lo cual fue internado forzosamente en un hospital psiquiátrico, considera que la gente debe "luchar contra el putinismo".

Bajo su mandato, "el país se está hundiendo hasta este punto insostenible. Y no tiene sentido criticar a alguien que está por debajo de él. Siempre debemos buscar la raíz del problema, y él es esta raíz", añadió Remeslo, que cuenta con más de 100.000 suscriptores en Telegram.

Además, volvió a denunciar que su paso de 30 días por la institución psiquiátrica fue el precio a pagar por críticas contra el Gobierno ruso.

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"Tenía miedo: al fin y al cabo, soy una persona razonable. Pero me di cuenta de que si no lo hacía, simplemente no me respetaría a mí mismo", explicó.

El bloguero forjó su reputación gracias a una campaña contra Navalni y asegura que fue su denuncia a las autoridades la que inició el proceso penal para su encarcelación.

Sin embargo, Remesló señaló hoy que lamenta que Navalni muriese en prisión y dijo sentirse culpable.

"Alexei Navalni era un luchador, un revolucionario. Yo no me considero un revolucionario", afirmó.

En las últimas semanas han aumentado las críticas al Ejecutivo ruso debido al empeoramiento de las condiciones de vida en el país.

Según la empresa estatal de encuestas VCIOM, la aprobación de la gestión del presidente ha caído durante siete semanas consecutivas hasta bajar del 70 %, algo nunca visto desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

Además de un evidente agravamiento de las condiciones económicas que está provocando el cierre masivo de negocios, el Kremlin ha aumentado la censura contra los canales de información digitales a través de bloqueos de internet y redes de mensajería como Telegram.