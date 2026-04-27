Von der Leyen dice que es demasiado pronto para pensar en aliviar las sanciones a Irán

"Creemos que es demasiado pronto para levantar las sanciones porque hay un motivo por el que hay sanciones impuestas contra Irán", dijo en una comparecencia en Berlín, donde participó en una reunión de los grupos parlamentarios de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera.

Este motivo, según dijo, es el trato que el Gobierno iraní da a su propia población, afirmó la política conservadora, que aseguró que en lo que va de año 27.000 jóvenes iraníes han muerto como parte de la represión del régimen contra las protestas antigubernamentales.

"Es la supresión de los derechos humanos y, específicamente, los derechos de las mujeres en Irán y muchos otros temas", subrayó.

"Primero tenemos que ver un cambio, un cambio fundamental en Irán para la retirada de las sanciones y por eso es demasiado pronto para levantar las sanciones", recalcó Von der Leyen.

La semana pasada el canciller alemán, Friedrich Merz, sugirió la posibilidad de aliviar las sanciones económicas contra Irán como incentivo para que el Gobierno de la República Islámica se adhiriese a la ruta de las negociaciones de paz con EE. UU.