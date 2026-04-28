Allamand: "Latinoamérica necesita a la UE, no quiere estar en la tenaza de EE.UU. y China"

Allamand argumentó que EE.UU, la UE y China han puesto la mirada en Latinoamérica, y también la India, que está terminando su proceso de incorporación a las cumbres iberoamericanas como observador, una "confluencia" que evidencia esa importancia geopolítica, considera.

El orden internacional "no está cuestionado, está bajo acoso" en estos momentos, en parte porque EE.UU. ha resuelto "renunciar a su biografía" posterior a la II Guerra Mundial, comentó en un conversatorio en la Casa de América de Madrid.

Hay más guerras que antes y dictaduras y regímenes autoritarios que democracias, apuntó el chileno, que añadió que la cooperación internacional retrocede, aunque se necesite más que nunca para desafíos globales (cambio climático, migraciones, crimen organizado, inteligencia artificial) y algunos actores no estatales, como las empresas tecnológicas, nunca habían sido tan poderosos.

El orden mundial será distinto. Y cada vez que cambia, también lo hace el equilibrio del poder, que se desplazará "al sur global", auguró.

En esta línea, Allamand citó el potencial de la India, Brasil y México como países que entrarían en el Consejo de Seguridad de la ONU en una eventual reforma de este órgano.

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Admitió que la integración regional latinoamericana está trancada hace bastante tiempo, pero los países tampoco quieren ni están dispuestos a ser empujados hacia EE.UU. ni China: "No va a haber un alineamiento" con estas dos superpotencias en conflicto, aseguró.

Por ello, la cumbre de Madrid es una gran​ oportunidad: "América Latina necesita a Europa porque no quiere estar en esta tenaza y teniendo que elegir entre los dos, por así decirlo".

En este contexto, según Allamand, todos los países van a jugar con "cierta flexibilidad", van a escuchar al norte y a China y van a tener una suerte de "geometría variable": en algunos temas van a estar más cerca de Estados Unidos, en otros más cerca de China.

Todo el mundo entiende, ilustró, que los minerales críticos del futuro están en Latinoamérica. Chile, Bolivia, Argentina... están haciendo licitaciones para la explotación. "Entonces, uno mira y ¿dónde están las empresas europeas? -se preguntó-. Estamos llenos de chinas y los norteamericanos siguen siendo los número uno en inversión".

Preguntado por la cuestión migratoria y las grandes diásporas latinoamericanas, el secretario general iberoamericano dijo que "no hay todavía un perfil claro de cómo Iberoamérica va a adoptar este tema, y no hay duda que lo tiene que adoptar, porque es un tema demasiado importante ahora", de una "enorme complejidad".

Añadió que las campañas del actual ciclo electoral latinoamericano se están ganando en el eje "seguridad - delincuencia - crimen crecimiento organizado", con una actitud "recelosa, cuidadosa, mucho menos abierta a los fenómenos de migración" que en momentos anteriores.

"Espero que los jefes de Estado encuentren una manera de abordarlo. (...) Sería muy raro que en una cumbre iberoamericana en este minuto el tema migración no apareciera, tiene que estar de alguna manera", confió el secretario general, entrevistado por el director de Política Exterior de la fundación española Alternativas, Vicente Palacio.

Sobre digitalización, indicó que se quiere establecer un sistema de "coordinación" iberoamericana de los esfuerzos en inteligencia artificial y para que la captación de datos en español y portugués en este sector "sea una ventaja comparativa" con otros idiomas.

Después de la Cumbre Iberoamericana de Ecuador (2024), con apenas participación relevante, Allamand auguró una gran asistencia, "inédita", a la de Madrid.

Sobre las posibles faltas de consenso por la diversidad política de los gobernantes iberoamericanos, habló de "ciertas fricciones" que se dan en organizaciones gubernamentales multilaterales, pero "no es el caso de la comunidad iberoamericana".

En esto, valoró el papel de la casa real española, que contribuye a un "ambiente muy favorable" con Felipe VI y, anteriormente, con su padre, Juan Carlos I.

Sobre cuestiones difíciles de consensuar, como Ucrania y Venezuela, se tratan de "encapsular, de procesar" para que la cooperación en IA, desastres naturales y cuidados "no se contamine", según Allamand.