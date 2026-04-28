Autoridades investigan la muerte de una mujer que cayó del balcón de un crucero en EE.UU.

El incidente ocurrió la mañana del pasado lunes a bordo del Carnival Firenze, un crucero de temática italiana de más de 1.000 pies de eslora que navegaba cerca de la Isla Catalina, situada a unos 35 kilómetros al suroeste de Los Ángeles.

Según un comunicado del navío, citado por ABC, la mujer se precipitó desde el balcón de su camarote y cayó sobre una cubierta inferior. Los familiares que viajaban con la víctima dieron aviso a la tripulación.

"Como es habitual tras este tipo de incidentes, las autoridades policiales estuvieron a bordo mientras el barco se encontraba en la isla de Catalina el lunes para recabar información", declaró una vocera de la compañía a la televisora.

El crucero, que se dirige hacia Ensenada (México), siguió su rumbo. Los familiares de la mujer regresaron a Los Ángeles, según explicó la compañía.

La víctima no ha sido identificada.