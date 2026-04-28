Bolsa mexicana cae 1,06 %, en línea con mercados en el mundo y baja a 67.269,29 unidades

Con este movimiento, el mercado mexicano abrió la última semana de abril con una baja acumulada del 2,85 %.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La experta apuntó que en México, el IPC "cerró la sesión con una pérdida de 1.06 %, cayendo en 3 de las últimas 4 sesiones y cerrando en su menor nivel desde el 30 de marzo", cuando registró 67.087,64 unidades.

Al interior del mercado, añadió Siller, destacaron las pérdidas en la jornada de las emisoras Grupo Aeroportuario del Centro (-4,61 %), Industrias Peñoles (-4,05 %), Grupo México (-3,69 %), Televisa (-3,22 %) y Banregio (-2,78 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que este martes el "IPC terminó la jornada con cierre negativo", y con este movimiento el rendimiento en abril se colocó en el -1,96 % y en lo que va del año se sitúa en el +4,58 %.

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"A nivel empresarial, 25 de las 35 emisoras terminaron la semana en terreno negativo", añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 17,39 unidades por billete verde, frente a los 17,38 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 219,6 millones de títulos por un importe de 16.859 millones de pesos (unos 969,4 millones de dólares).

De las 719 empresas que cotizaron en la sesión, 238 cerraron con sus precios al alza, 452 registraron pérdidas y 29 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la cervecera Anheuser-Busch InBev (ANB), con el 10,82 %; de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el 9,73 %, y de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 6,66 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA B), con el -4,61 %; de la comercializadora de productos químicos Grupo Pochteca (POCHTEC B), con el -4,15 %, y de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -4,05 %.