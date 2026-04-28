Cadena perpetua en China para un menor de 15 años por violar y matar a una compañera

El Tribunal Intermedio de la ciudad de Qujing condenó al acusado, de apellido Jiang, a cadena perpetua por los delitos de violación y homicidio intencionado, además de imponerle la privación de derechos políticos de por vida, según informó la agencia oficial China News Service.

De acuerdo con la sentencia, los hechos ocurrieron entre la noche del 6 de julio y la madrugada del 7 de julio de 2025, cuando el menor intentó agredir sexualmente a la víctima, estudiante de su mismo centro. Posteriormente, al temer que el crimen fuera descubierto, la estranguló con las manos, causándole la muerte.

El tribunal consideró que los actos del acusado constituyen delitos de violación y homicidio intencionado y que deben ser castigados de forma conjunta conforme a la ley.

La corte señaló que las circunstancias fueron "particularmente graves" y las consecuencias "serias", lo que justificó una pena severa.

No obstante, al tratarse de un menor de edad en el momento de los hechos, la legislación china no permite la aplicación de la pena de muerte, por lo que el tribunal optó por la cadena perpetua tras evaluar la naturaleza del crimen y su impacto social.

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El juicio contó con la presencia de familiares de la víctima, así como de representantes de órganos legislativos y asesores políticos, además de medios de comunicación.

El caso se produce tras otros episodios recientes que han generado preocupación por la violencia entre menores en China.

En diciembre de 2024, un tribunal de la provincia de Hebei (norte) condenó a cadena perpetua a un adolescente de 13 años por el homicidio de un compañero de clase, en un suceso que suscitó un amplio debate sobre la responsabilidad penal de menores.

El Código Penal chino establece que los menores de entre 12 y 14 años pueden asumir responsabilidad penal en casos graves, previa aprobación de la Fiscalía Suprema.

Diversos casos han reavivado en los últimos años el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención de la violencia en entornos escolares y mejorar los sistemas de protección de menores en el país.