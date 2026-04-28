Canadá expresa su apoyo al plan marroquí de autonomía del Sáhara Occidental

Según señaló en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, la titular de la cartera, Anita Anand, mantuvo este martes una conversación telefónica con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, en la que destacó "la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU el 31 de octubre de 2025" .

Anand también "afirmó el reconocimiento por parte de Canadá del plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental como base para una solución mutuamente aceptable y como una iniciativa seria y creíble para lograr una solución justa y duradera del conflicto".

La ministra canadiense también "subrayó" la necesidad de que se alcance una "solución política duradera, justa y mutuamente aceptable", además de expresar su interés de visitar Marruecos en las próximas semanas y "profundizar en las conversaciones sobre el Sáhara Occidental".