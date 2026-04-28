Catar exige una solución integral: "Deben abrir Ormuz hoy sin condición de ninguna parte"

"El estrecho no debería haber sido utilizado desde el principio (como arma militar). La reapertura de Ormuz no debe formar parte de la batalla y vemos que debe ser reabierto hoy sin previa condición de ninguna parte", dijo el portavoz de Exteriores catarí, Majed al Ansari.

"Es un tema claro. Ormuz no debe ser usado como elemento de presión", recalcó en su rueda de prensa semanal.

Al Ansari reiteró que su país "apoya los esfuerzos de Pakistán" en la mediación entre EE. UU. e Irán, pero subrayó que la "solución debe ser integral" y "debe garantizar la seguridad de la zona" del golfo Pérsico, fuente de una quinta parte del comercio de petróleo y gas del mundo.

"No queremos ver el conflicto en un estado de estancamiento y que luego se desate otra vez por motivos políticos o diplomáticos (...) Queremos que se ponga fin a este conflicto y a sus efectos económicos", añadió.

El vocero catarí enfatizó que su país, uno de los principales exportadores mundiales de gas, "está en contacto permanente con los mediadores paquistaníes", así como con los "socios internacionales" para consolidar una solución política a la guerra desatada a finales de febrero entre EE.UU., Israel e Irán.

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Destacó que Doha "apoya todos los esfuerzos internacionales para reabrir el estrecho. Coordinamos con nuestros socios europeos al respecto y apreciamos los esfuerzos de nuestros socios europeos, que han mostrado mucha responsabilidad".

Sus afirmaciones se producen antes de la cumbre de emergencia que los líderes de la rica alianza petrolera del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) celebrarán este martes en Arabia Saudí para abordar la crisis provocada por la guerra, así como sus futuras relaciones con Irán tras los ataques iraníes contra sus territorios y el bloqueo de Ormuz.

Además de Catar, el CCG está integrado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Omán.