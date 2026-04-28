Chile mantiene el tipo de interés en el 4,5 % y advierte mayor inflación de corto plazo

Según detalló el ente emisor, cuya decisión fue definida de forma unánime por sus cinco consejeros, el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre "mayor al habitual", haciendo necesaria la "constante evaluación de los escenarios alternativas en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar presiones inflacionarias distintas de las esperadas".

El desarrollo de la guerra en Medio Orienta, señaló el Banco Central, "ha sido más adverso" que el considerado en el escenario central del Informe de Política Monetaria de marzo, "elevando la probabilidad de resultados más negativos para la inflación y la actividad global".

Si bien los contratos futuros del precio del petróleo siguen previendo un descenso, apuntó la entidad, "la prolongación del conflicto ha aumentado los riesgos de que los precios permanezcan elevados".

Pese al contexto global marcado por fuertes tensiones geopolíticas, "los mercados financieros globales han mostrado un desempeño favorable", lo que "refleja una percepción de que la economía mundial se mantendrá resiliente", subrayó el Banco Central chileno.

"El Consejo reafirma que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años", concluyó.

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El Banco Central de Chile redujo su previsión de crecimiento para este 2026 pasando de la horquilla 2 % – 3 % proyectada en diciembre a 1,5 % – 2,5 %, dando cuenta de los efectos del alza internacional del petróleo que también afecta a la economía local.

Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años.