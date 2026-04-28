Costa Rica redujo la tasa de mortalidad infantil en 2025

El informe indica que el 76 % de la mortalidad infantil ocurre en el periodo neonatal, mientras que las principales causas de muerte son las afecciones perinatales (46,2 %) y las malformaciones congénitas (37,6 %).

Además, la mortalidad materna bajó a 1,3, por cada 100.000 nacidos vivos, frente a 3,27 del año anterior, reflejando mejores condiciones de atención durante el embarazo y el parto, explicó el Ministerio de Salud costarricense.

Según el Ministerio de Salud, en los últimos años se han reforzado los servicios de vigilancia y atención inmediata a recién nacidos, especialmente en los primeros 28 días, que es el periodo más crítico.

"A pesar de este avance, el Ministerio de Salud reconoce que aún hay retos importantes por atender. Como reducir los tiempos de atención, mejorar el traslado y la respuesta ante emergencias para madres y recién nacidos, así como fortalecer los servicios en zonas rurales y territorios indígenas”, cita el comunicado de prensa.

Para las autoridades de salud parte de los esfuerzos deben estar enfocados en promover el control prenatal oportuno y atender factores como el embarazo adolescente.

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La ministra de Salud, Mary Munive, dijo que estos resultados responden al "trabajo articulado" entre varias instituciones públicas, personal de salud y las comunidades", así como a "decisiones firmes orientadas a proteger a las poblaciones más vulnerables".