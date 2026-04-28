Cuidadora infantil y su expareja, condenados por violación y abusos en una guardería belga

Aunque los acusados negaron los hechos durante el juicio, la corte dio por probados los cargos de atentado contra la integridad sexual, violación, producción, posesión y distribución de material pedopornográfico, informó la radiotelevisión pública RTBF.

Los hechos tuvieron lugar entre octubre de 2020 y octubre de 2022, cuando el hombre, de 41 años ahora, se introdujo en la guardería de la Universidad Libre de Bruselas (ULB) donde trabajaba entonces la que era su pareja, de 25 años.

Ella le facilitó el acceso en varias ocasiones cuando estaba sola en la sección donde se produjeron las agresiones.

"Los actos son repugnantes. Los daños son inmensos en la conciencia colectiva", declaró en la vista del juicio el fiscal, que había pedido diez años de cárcel para la excuidadora.

Las autoridades encontraron mensajes, imágenes y vídeos en cinco teléfonos de los acusados que sirvieron como pruebas en el juicio.

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La sentencia también prohíbe que la excuidadora entre en contacto con tres de los niños afectados y sus padres y veta que ambos puedan ejercer ninguna actividad relacionada con menores en 20 años.

El fallo, en cambio, no atendió la petición de la directora de la guardería y de la universidad, que reclamaban una compensación por los daños que había sufrido su reputación.